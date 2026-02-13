«Нас не должно быть здесь, но всё равно это круто». Белльмар — о Франции на Олимпиаде

Нападающий сборной Франции по хоккею Пьер-Эдуар Белльмар рассказал об участии команды в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Напомним, французы выступают на турнире вместо отстранённой сборной России.

«В нашем виде спорта мы не входим в первую двадцатку. Нас даже не должно быть здесь. Но всё равно это круто. И я обычно говорю: «Если хочешь заслужить уважение игроков НХЛ, играй на 120%, делай всё, что в твоих силах». Если соперники скажут: «Ладно, они отстой, но стараются изо всех сил», значит, мы проявили мужество как французы», — приводит слова Белльмара Expressen.

В первой игре на турнире сборная Франции проиграла команде Швейцарии со счётом 0:4.