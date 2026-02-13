Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нас не должно быть здесь, но всё равно это круто». Белльмар — о Франции на Олимпиаде

«Нас не должно быть здесь, но всё равно это круто». Белльмар — о Франции на Олимпиаде
Комментарии

Нападающий сборной Франции по хоккею Пьер-Эдуар Белльмар рассказал об участии команды в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Напомним, французы выступают на турнире вместо отстранённой сборной России.

«В нашем виде спорта мы не входим в первую двадцатку. Нас даже не должно быть здесь. Но всё равно это круто. И я обычно говорю: «Если хочешь заслужить уважение игроков НХЛ, играй на 120%, делай всё, что в твоих силах». Если соперники скажут: «Ладно, они отстой, но стараются изо всех сил», значит, мы проявили мужество как французы», — приводит слова Белльмара Expressen.

В первой игре на турнире сборная Франции проиграла команде Швейцарии со счётом 0:4.

Материалы по теме
Видео
Команда Швейцарии крупно победила Францию на мужском хоккейном олимпийском турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android