Витолиньш: Мерзликина на Шилова не променяли, лишь наблюдаем, кто стабильнее

Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш дал комментарий о поражении своей сборной от США (1:5). Специалист объяснил появление вратаря Артура Шилова, а также описал общее состояние сборной после сложной игры.

— Я не могу сказать, что мои парни играли плохо, нас очень вдохновила работа видеотренера, дала нам заряд побороться против такой сильной сборной, как США. Мы не собирались сдаваться при большой разнице в счёте, у меня была возможность наблюдать, что латвийцы могут предложить в этой игре. Теперь мы на практике понимаем скорость соперника, у нас есть целый день, чтобы пересмотреть матч и проанализировать, что и где нам поменять. Ни секунды не забывал, что играем с претендентом на золото Игр. Нас зажимали в собственной зоне, было ощущение, что мы бегаем за соперником кругами.

— Поменяли Элвиса [Мерзликина] на Артура, потому что потеряли доверие?

— Конечно, нет. Мы хотели посмотреть, как будет играть в воротах Шилов. Игр мало, решение, кого ставить в следующем матче, должно быть принято чётко. Нам есть из кого выбирать, мы выбираем того, кто может быть стабильнее.

— Как вам Шмитс? Ему только 18 лет.

— Он готов играть в мужской хоккей, не чувствуется, что он юн. Я доверяю Альберту, но не буду сейчас сильно возносить. У нас командный вид спорта, все равны, — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.