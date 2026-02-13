Умер первый тренер Овечкина, экс-защитник московского «Динамо» Александр Филиппов

В возрасте 75 лет ушёл из жизни чемпион мира, призёр чемпионатов СССР, бывший защитник московского «Динамо» Александр Филиппов. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

«В составе клуба Александр Николаевич стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призёром чемпионатов СССР. С национальной сборной член Зала славы клуба завоевал золотые медали чемпионата мира 1975 года. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — сказано в сообщении команды.

Филиппов — первый тренер и крёстный отец лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина.