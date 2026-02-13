Форвард «Трактора» Ливо пропустит встречу с «Адмиралом», голкипер Николаев дебютирует

Сегодня, 13 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится встреча между местным «Адмиралом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 февраля 2026, пятница. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Нападающий челябинского клуба Джош Ливо пропустит сегодняшнюю встречу. В воротах команды дебютирует Дмитрий Николаев, который пополнил состав «Трактора» в дедлайн КХЛ.

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух играх сильнее был «Трактор». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 56 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 38 очками находится на 11-й строчке Востока.