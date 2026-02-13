Скидки
Форвард «Трактора» Ливо пропустит встречу с «Адмиралом», голкипер Николаев дебютирует

Сегодня, 13 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во Владивостоке состоится встреча между местным «Адмиралом» и челябинским «Трактором». Матч на стадионе «Фетисов-Арена» начнётся в 12:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Трактор
Челябинск
Нападающий челябинского клуба Джош Ливо пропустит сегодняшнюю встречу. В воротах команды дебютирует Дмитрий Николаев, который пополнил состав «Трактора» в дедлайн КХЛ.

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух играх сильнее был «Трактор». В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 56 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 38 очками находится на 11-й строчке Востока.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
