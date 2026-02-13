Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это всё о гордости». Селебрини — о выступлении за сборную Канады на Олимпийских играх

«Это всё о гордости». Селебрини — о выступлении за сборную Канады на Олимпийских играх
Комментарии

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини рассказал о своих эмоциях от выступления за национальную команду на Олимпийских играх в Италии.

«Здесь другая атмосфера и энергия. Это всё о гордости. Для нас большая честь носить канадскую форму и представлять всех людей страны. Думаю, что каждый спортсмен, будь он в Кортине или здесь, мы все представляем сборную Канады и стараемся, чтобы люди дома гордились нами», — приводит слова Селебрини сайт ИИХФ.

Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу и стал самым молодым автором гола сборной Канады на Олимпиаде. Напомним, североамериканская сборная одержала победу над Чехией со счётом 5:0.

Материалы по теме
«Очевидно, он заслужил право быть здесь». Кросби — о Селебрини в составе сборной Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android