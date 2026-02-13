«Это всё о гордости». Селебрини — о выступлении за сборную Канады на Олимпийских играх

Нападающий сборной Канады Маклин Селебрини рассказал о своих эмоциях от выступления за национальную команду на Олимпийских играх в Италии.

«Здесь другая атмосфера и энергия. Это всё о гордости. Для нас большая честь носить канадскую форму и представлять всех людей страны. Думаю, что каждый спортсмен, будь он в Кортине или здесь, мы все представляем сборную Канады и стараемся, чтобы люди дома гордились нами», — приводит слова Селебрини сайт ИИХФ.

Маклин Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии записал на свой счёт заброшенную шайбу и стал самым молодым автором гола сборной Канады на Олимпиаде. Напомним, североамериканская сборная одержала победу над Чехией со счётом 5:0.