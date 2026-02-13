Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В то же время проходит регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги, который в этом году на игры Олимпиады не прерывается.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Олимпиада или КХЛ: какие хоккейные матчи вы сейчас смотрите?»

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная Канады выступает в группе А с Чехией, Швейцарией и Францией. Сборная Швеции выступает в группе В с Финляндией, Словакией и Италией. Сборная США выступает в группе С с Германией, Латвией и Данией.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 77 очками после 56 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 86 очков после 52 игр.