«Я определённо должен ему ужин». Вратарь Латвии Мерзликин — о видеотренере команды
Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин высказался о двух отменённых голах команды США в очном матче команд.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29 1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25 1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38 1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp) 1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48 1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)
«Да, мне повезло. Мне повезло со штангами, повезло, что у нас есть хороший видеотренер, который дважды меня выручил. Он отлично разбирается в этом, и я определённо должен ему ужин», — приводит слова Элвиса Мерзликина журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х.
Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Латвией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 5:1.
