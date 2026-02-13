«Я определённо должен ему ужин». Вратарь Латвии Мерзликин — о видеотренере команды

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин высказался о двух отменённых голах команды США в очном матче команд.

«Да, мне повезло. Мне повезло со штангами, повезло, что у нас есть хороший видеотренер, который дважды меня выручил. Он отлично разбирается в этом, и я определённо должен ему ужин», — приводит слова Элвиса Мерзликина журналист Дэн Розен на своей странице в социальной сети Х.

Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Латвией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 5:1.