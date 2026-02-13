Скидки
Финские игроки хотели пригласить Мориса на пост главного тренера на ОИ-2026 — источник

Комментарии

Лидеры сборной Финляндии хотели пригласить главного тренера «Флориды Пантерз» Пола Мориса на пост наставника команды перед Олимпиадой-2026. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Отмечается, что доверие игроков к действующему тренеру Антти Пеннанену пошатнулось после прошлогоднего Турнира четырёх наций, на котором Финляндия заняла последнее место. Взаимодействие игроков из НХЛ с Пеннаненом, ранее возглавлявшим только финские клубы, было настолько плохим, что среди игроков началась дискуссия о привлечении другого специалиста.

Лидеры сборной обсуждали возможное назначение Пола Мориса на время Олимпиады. Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен знал о разговорах внутри команды, но Федерация хоккея Финляндии старалась не афишировать ситуацию.

Команда Финляндии стартовала на Олимпиаде с поражения во встрече со сборной Словакии (1:4).

