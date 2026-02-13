Скидки
Райли Саттер: теперь в команде есть «папа», мы хорошо играем с Лавом

Райли Саттер: теперь в команде есть «папа», мы хорошо играем с Лавом
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о поражении от «Северстали» (2:3) и рассказал о работе с главным тренером Митчем Лавом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин) – 06:28 (5x4)     0:2 Подшивалов (Думбадзе) – 07:25 (5x5)     1:2 Брынцев (Фу, Валенцов) – 13:24 (5x5)     1:3 Чефанов (Цицюра, Калдис) – 20:13 (5x5)     2:3 Сюсиз (Райлли, Фу) – 32:14 (5x4)    

— Я буду откровенен, последние матчи мы проводим очень хорошо и сегодня мы с ребятами выдали красивую игру, да вот не смогли использовать шанс сыграть [в формате] «5 на 3» в самом конце третьего периода.

— Рендулич удалился за четыре минуты до конца игры, вините его?
— Я дипломат, никогда не скажу, что кого-то виню (смеётся). Так-то и я мог удалиться, но что тут отрицать, команде пришлось две минуты быть в меньшинстве вместо игры в равных составах.

— По твоему личному мнению с приходом Лава что-то изменилось?
— Не скажу что много поменялось, Митч не делает что-то очень резко с командой, но ментально мы более спокойны. Понимаем, что играем не с и.о., а у нас есть полноценный «папа», главный тренер. Нам нужен был свежий старт, сейчас команда посвежела и повеселела, — сказал Саттер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

«Северсталь» в Санкт-Петербурге нанесла «Шанхайским Драконам» четвёртое поражение кряду
