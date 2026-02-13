Райли Саттер: теперь в команде есть «папа», мы хорошо играем с Лавом

Нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер высказался о поражении от «Северстали» (2:3) и рассказал о работе с главным тренером Митчем Лавом.

— Я буду откровенен, последние матчи мы проводим очень хорошо и сегодня мы с ребятами выдали красивую игру, да вот не смогли использовать шанс сыграть [в формате] «5 на 3» в самом конце третьего периода.

— Рендулич удалился за четыре минуты до конца игры, вините его?

— Я дипломат, никогда не скажу, что кого-то виню (смеётся). Так-то и я мог удалиться, но что тут отрицать, команде пришлось две минуты быть в меньшинстве вместо игры в равных составах.

— По твоему личному мнению с приходом Лава что-то изменилось?

— Не скажу что много поменялось, Митч не делает что-то очень резко с командой, но ментально мы более спокойны. Понимаем, что играем не с и.о., а у нас есть полноценный «папа», главный тренер. Нам нужен был свежий старт, сейчас команда посвежела и повеселела, — сказал Саттер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.