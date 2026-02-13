Райли Саттер: желаю сборной Латвии выйти из группы на Олимпиаде

Канадский нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер после поражения от «Северстали» (2:3) рассказал о матчах хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Ты следишь за Олимпийскими играми?

— А кто-то в раздевалке не следит? Конечно, тем более я уже знаю, как закончились предыдущие матчи, жду вечернюю игру. Думаю, что как раз после сегодняшней игры успею ко второму периоду.

— Ставишь на США?

— Ни в коем случае (смеётся)! Я же канадец и сегодня как никогда желаю сборной Латвии победы. Конечно, понимаю что шансов мало, но желаю латвийцам удачи не только сегодня, но и вообще выйти из группы C, — сказал Саттер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.