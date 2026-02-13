Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Райли Саттер: желаю сборной Латвии выйти из группы на Олимпиаде

Райли Саттер: желаю сборной Латвии выйти из группы на Олимпиаде
Комментарии

Канадский нападающий «Шанхайских Драконов» Райли Саттер после поражения от «Северстали» (2:3) рассказал о матчах хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин) – 06:28 (5x4)     0:2 Подшивалов (Думбадзе) – 07:25 (5x5)     1:2 Брынцев (Фу, Валенцов) – 13:24 (5x5)     1:3 Чефанов (Цицюра, Калдис) – 20:13 (5x5)     2:3 Сюсиз (Райлли, Фу) – 32:14 (5x4)    

— Ты следишь за Олимпийскими играми?
— А кто-то в раздевалке не следит? Конечно, тем более я уже знаю, как закончились предыдущие матчи, жду вечернюю игру. Думаю, что как раз после сегодняшней игры успею ко второму периоду.

— Ставишь на США?
— Ни в коем случае (смеётся)! Я же канадец и сегодня как никогда желаю сборной Латвии победы. Конечно, понимаю что шансов мало, но желаю латвийцам удачи не только сегодня, но и вообще выйти из группы C, — сказал Саттер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Материалы по теме
Райли Саттер: теперь в команде есть «папа», мы хорошо играем с Лавом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android