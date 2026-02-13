Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучшая команда, в которой я когда-либо играл». Б. Ткачук — о США на Олимпиаде

«Лучшая команда, в которой я когда-либо играл». Б. Ткачук — о США на Олимпиаде
Комментарии

Нападающий сборной США Брэди Ткачук высказался об игре в североамериканской команде на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Сборная США в первом матче хоккейного турнира победила команду Латвии со счётом 5:1.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29     1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25     1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38     1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp)     1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48     1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)    

— Вы дебютировали на Олимпиаде, насколько она отличается от остальных турниров?
— Конечно, сильно отличается, особенно учитывая, какой у нас состав. Это лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Здесь очень много талантливых, больших игроков. Причём во всех звеньях. Мы играем против лучших стран в мире, и Латвия сыграла довольно здорово. Нам было достаточно тяжело против них, они отличная команда. Но в итоге мы провели хороший матч.

— Как вам удалось сломить Латвию?
— Классно, что состав, несмотря на все проблемы, несмотря на то что игра шла не в нашу пользу, когда казалось, что мы можем сдать в защите и атаке, показал зрелость. Мы продолжили играть в свою игру. Мы всё умеем. Главное — продолжать в том же духе. Готовы выбираться из любых ситуаций, — заявил Ткачук в эфире Okko.

Материалы по теме
Вот это да! Американцам отменили два гола за период на Олимпиаде
Видео
Вот это да! Американцам отменили два гола за период на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android