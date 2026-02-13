«Лучшая команда, в которой я когда-либо играл». Б. Ткачук — о США на Олимпиаде

Нападающий сборной США Брэди Ткачук высказался об игре в североамериканской команде на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Сборная США в первом матче хоккейного турнира победила команду Латвии со счётом 5:1.

— Вы дебютировали на Олимпиаде, насколько она отличается от остальных турниров?

— Конечно, сильно отличается, особенно учитывая, какой у нас состав. Это лучшая команда, в которой я когда-либо играл. Здесь очень много талантливых, больших игроков. Причём во всех звеньях. Мы играем против лучших стран в мире, и Латвия сыграла довольно здорово. Нам было достаточно тяжело против них, они отличная команда. Но в итоге мы провели хороший матч.

— Как вам удалось сломить Латвию?

— Классно, что состав, несмотря на все проблемы, несмотря на то что игра шла не в нашу пользу, когда казалось, что мы можем сдать в защите и атаке, показал зрелость. Мы продолжили играть в свою игру. Мы всё умеем. Главное — продолжать в том же духе. Готовы выбираться из любых ситуаций, — заявил Ткачук в эфире Okko.