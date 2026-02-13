Скидки
Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Латвия — США

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Латвия — США
Комментарии

Завершился хоккейный матч среди мужских национальных команд на ОИ-2026, в котором сборная США встречалась с Латвией. Встреча прошла в Милане на стадионе «Арена Санта-Джулия» и закончилась победой американцев со счётом 5:1. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа C
12 февраля 2026, четверг. 23:10 МСК
Латвия
Окончен
1 : 5
США
0:1 Ткачук (Ткачук, Веренски) – 05:29     1:1 Крастенбергс (Гиргенсонс) – 07:25     1:2 Нельсон (Хьюз, Трочек) – 30:38     1:3 Томпсон (Айкел, Хьюз) – 37:35 (pp)     1:4 Нельсон (Хьюз, Ткачук) – 39:48     1:5 Мэттьюс (Айкел, Хьюз) – 42:35 (pp)    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

В составе США забивали Брэди Ткачук, Брок Нельсон (дважды), Тейдж Томпсон и Остон Мэттьюс.

За латвийцев отличился Ренарс Крастенбергс.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года в Италии проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за 12 лет на Олимпийских играх выступают представители НХЛ.

Напомним, действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.

