Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Германия — Дания

В ночь с 12 на 13 февраля мск на льду «Ро Арены» в Милане (Италия) завершился матч 1-го тура группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026 в группе С между сборными Германии и Дании. Победа со счётом 3:1 осталась за немецкими хоккеистами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

В составе сборной Германии заброшенной шайбой и результативной передачей отметился нападающий Леон Драйзайтль, который открыл счёт уже на 23-й секунде игры. Дубль на счету немецкого форварда Тима Штюцле. В составе датчан единственную шайбу забросил Оскар Мёльгор, которому ассистировал Николай Элерс.

Германия с тремя очками находится на втором месте в турнирной таблице группы C, по разнице шайб уступая лидерство сборной США. Третье и четвёртое места занимают не набравшие очков в стартовой игре Дания и Латвия.