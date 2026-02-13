Отец Малкина надеется, что Евгений продлит контракт с «Питтсбургом»

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина выразил надежду, что форвард продлит контракт с клубом НХЛ.

«Там [в «Питтсбурге»] есть кому играть. Будем надеяться, что Женя продлит [контракт]», — приводит слова Владимира Малкина Odds.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас по время олимпийской паузы НХЛ, которая проходит в данный момент, проведёт встречу с Евгением Малкиным относительно будущего форварда в клубе. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.