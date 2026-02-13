Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отец Малкина надеется, что Евгений продлит контракт с «Питтсбургом»

Отец Малкина надеется, что Евгений продлит контракт с «Питтсбургом»
Комментарии

Владимир Малкин, отец нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина выразил надежду, что форвард продлит контракт с клубом НХЛ.

«Там [в «Питтсбурге»] есть кому играть. Будем надеяться, что Женя продлит [контракт]», — приводит слова Владимира Малкина Odds.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас по время олимпийской паузы НХЛ, которая проходит в данный момент, проведёт встречу с Евгением Малкиным относительно будущего форварда в клубе. Действующий контракт россиянина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Евгений Малкин обошёл Александра Овечкина по количеству передач в НХЛ в возрасте 39 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android