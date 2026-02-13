Владислав Леонтьев: рад попасть в состав, понравилось, как играет «Северсталь».

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Леонтьев прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3).

— Я сегодня был свеж, очень рад наконец попасть в состав спустя определённое время. «Северсталь» удивляет скоростями и очень красиво закрывала нас в первом периоде в нашей же зоне. Несмотря на счёт, мы все в команде понимаем, что к третьему периоду хорошо смогли прижать гостей и показывали достойный хоккей. Мне нравятся такие игры: штанги, перекладины, интрига за две минуты до конца.

— Тяжело смотреть долго игры со стороны?

— Безусловно, жду своё время, хочу выйти и показать что могу и умею. Мне нравится, как Лав с нами разговаривает, как проходят тренировки. Например, во время матча он может подойти и указать тебе как в следующем похожем эпизоде нужно будет поворачиваться, где взять клюшку чуть иначе. Всё это вбивается нам в головы на тренировках, но, когда выходишь на лёд и тебе на всякий случай напоминают, как сделать лучше, это дорогого стоит.

— Желаю тебе показать себя, побольше игрового времени.

— Спасибо, я и правда намерен дать понять, на что я способен как хоккеист, — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.