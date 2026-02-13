Скидки
Владислав Леонтьев: рад попасть в состав, понравилось, как играет «Северсталь».

Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Леонтьев прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Ильин) – 06:28 (5x4)     0:2 Подшивалов (Думбадзе) – 07:25 (5x5)     1:2 Брынцев (Фу, Валенцов) – 13:24 (5x5)     1:3 Чефанов (Цицюра, Калдис) – 20:13 (5x5)     2:3 Сюсиз (Райлли, Фу) – 32:14 (5x4)    

— Я сегодня был свеж, очень рад наконец попасть в состав спустя определённое время. «Северсталь» удивляет скоростями и очень красиво закрывала нас в первом периоде в нашей же зоне. Несмотря на счёт, мы все в команде понимаем, что к третьему периоду хорошо смогли прижать гостей и показывали достойный хоккей. Мне нравятся такие игры: штанги, перекладины, интрига за две минуты до конца.

— Тяжело смотреть долго игры со стороны?
— Безусловно, жду своё время, хочу выйти и показать что могу и умею. Мне нравится, как Лав с нами разговаривает, как проходят тренировки. Например, во время матча он может подойти и указать тебе как в следующем похожем эпизоде нужно будет поворачиваться, где взять клюшку чуть иначе. Всё это вбивается нам в головы на тренировках, но, когда выходишь на лёд и тебе на всякий случай напоминают, как сделать лучше, это дорогого стоит.

— Желаю тебе показать себя, побольше игрового времени.
— Спасибо, я и правда намерен дать понять, на что я способен как хоккеист, — сказал Леонтьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Комментарии
