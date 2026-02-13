Канада — Швейцария: онлайн-трансляция матча на Олимпиаде-2026 начнётся в 23:10 мск

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В очередном матче группового турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Канады и Швейцарии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры группового этапа.

В первой встрече турнира национальная команда Канады одержала разгромную победу над сборной Чехии со счётом 5:0. Национальная команда Швейцарии на старте олимпийского турнира выиграла у сборной Франции со счётом 4:0.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.