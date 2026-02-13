Три очка Окулова помогли «Авангарду» крупно победить «Амур» в Хабаровске

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

В составе «Амура» шайбы на свой счёт записали Артём Шварёв, Ярослав Лихачёв. У «Авангарда» голы забили Дмитрий Рашевский, Василий Пономарёв, Кирилл Пилипенко, Эндрю Потуральски, Николай Прохоркин и Константин Окулов (с двумя результативными передачами).

«Амур» потерпел третье поражение подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 16 февраля. «Авангард» 15 февраля примет челябинский «Трактор».