Три очка Окулова помогли «Авангарду» крупно победить «Амур» в Хабаровске
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
0:1 Рашевский (Чистяков, Прохоркин) – 09:29 (5x4) 1:1 Шварёв (Юртайкин, Евсеев) – 27:17 (5x4) 1:2 Пономарёв (Шарипзянов, Окулов) – 35:09 (5x5) 2:2 Лихачёв (Гальченюк, Ли) – 36:22 (5x5) 2:3 Пилипенко (Окулов) – 43:09 (5x5) 2:4 Окулов (Пономарёв) – 54:48 (5x5) 2:5 Потуральски (Шарипзянов, Маклауд) – 55:36 (5x5) 2:6 Прохоркин (Якупов, Рашевский) – 57:37 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В составе «Амура» шайбы на свой счёт записали Артём Шварёв, Ярослав Лихачёв. У «Авангарда» голы забили Дмитрий Рашевский, Василий Пономарёв, Кирилл Пилипенко, Эндрю Потуральски, Николай Прохоркин и Константин Окулов (с двумя результативными передачами).
«Амур» потерпел третье поражение подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 16 февраля. «Авангард» 15 февраля примет челябинский «Трактор».
Комментарии
