Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал – Трактор, результат матча 13 февраля 2026 года, счёт 2:3, КХЛ 2025/2026

«Трактор» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Адмирал»
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и челябинским «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Григоренко (Глотов, Рыков) – 09:55 (5x5)     0:2 Глотов (Рыков, Чайковски) – 15:20 (5x5)     0:3 Горбунов (Рыкманов) – 32:05 (5x5)     1:3 Основин (Олсон) – 41:15 (5x5)     2:3 Шэн (Тимашов) – 59:22 (6x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 10-й минуте первого периода Михаил Григоренко открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Василий Глотов удвоил преимущество гостей. На 13-й минуте второго периода Степан Горбунов сделал счёт 3:0. В начале третьего периода Вячеслав Основин забросил шайбу в составе «Адмирала». На последней минуте периода Павел Шэн сократил отставание хозяев до минимума.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» примет «Амур» 16 февраля. «Трактор» 15 февраля сыграет с «Авангардом» в Омске.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android