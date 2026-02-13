Олимпийский чемпион предположил первую пару плей-офф на Западе КХЛ

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался, какая пара плей-офф может сформироваться первой в Западной конференции КХЛ.

— Уже можно прикинуть сетку стартового раунда плей-офф?

— Судя по последним результатам, СКА и московское «Динамо» оставят на восьмом месте «Спартак». А это значит, что, скорее всего, красно-белые в первом раунде попадут на чемпиона – «Локомотив». Это, наверное, единственная пара на Западе, которую можно осторожно прогнозировать. Вряд ли это та сетка, на которую «Спартак» рассчитывает. Но спада будет трудно избежать – есть потери, в том числе из-за Олимпиады, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.