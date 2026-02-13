Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион предположил первую пару плей-офф на Западе КХЛ

Олимпийский чемпион предположил первую пару плей-офф на Западе КХЛ
Комментарии

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался, какая пара плей-офф может сформироваться первой в Западной конференции КХЛ.

— Уже можно прикинуть сетку стартового раунда плей-офф?
— Судя по последним результатам, СКА и московское «Динамо» оставят на восьмом месте «Спартак». А это значит, что, скорее всего, красно-белые в первом раунде попадут на чемпиона – «Локомотив». Это, наверное, единственная пара на Западе, которую можно осторожно прогнозировать. Вряд ли это та сетка, на которую «Спартак» рассчитывает. Но спада будет трудно избежать – есть потери, в том числе из-за Олимпиады, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Материалы по теме
Олимпийский чемпион назвал причины игрового подъема ХК ЦСКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android