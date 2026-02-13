Босс НХЛ ответил на вопрос, рассматривает ли лига сборную России как участника Кубка мира

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос, рассматривает ли лига сборную России как участника Кубка мира 2028 года.

— Хотел бы прояснить вчерашние слова Гэри Беттмэна о сборной России. Это значит, что на данный момент НХЛ не рассматривает российскую команду в качестве участника следующего Кубка мира?

— На данном этапе это гипотетический вопрос. Мы будем готовы к любому сценарию, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.