Впервые на Олимпиаде-2026 проходит хоккейный матч, состоящий только из игроков НХЛ
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Финляндии — Швеции. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу команды Финляндии. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Финляндия
3-й период
3 : 1
Швеция
1:0 Матинпало (Какко, Мяяття) – 07:44 2:0 Лунделль (Луостаринен, Миккола) – 15:26 2:1 Далин (Нюландер, Рэймонд) – 24:39 (pp) 3:1 Армиа (Хаула, Линделль) – 32:47 (sh)
Впервые на олимпийском хоккейном турнире составы обеих команд состоят только из представителей Национальной хоккейной лиги. Отметим, игроки НХЛ участвуют в Олимпиаде впервые за 12 лет.
Напомним, в первой игре турнира команда Финляндии проиграла сборной Словакии со счётом 1:4. Национальная команда Швеции на старте олимпийского турнира одержала победу над сборной Италии со счётом 5:2. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
16:14
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:53
-
14:39
-
14:35
-
14:15
-
14:01
-
13:48
-
13:32
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:29
-
12:15
-
11:51
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:52
-
10:46
-
10:30