Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Впервые на Олимпиаде-2026 проходит хоккейный матч, состоящий только из игроков НХЛ

Впервые на Олимпиаде-2026 проходит хоккейный матч, состоящий только из игроков НХЛ
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Финляндии — Швеции. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу команды Финляндии. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Финляндия
3-й период
3 : 1
Швеция
1:0 Матинпало (Какко, Мяяття) – 07:44     2:0 Лунделль (Луостаринен, Миккола) – 15:26     2:1 Далин (Нюландер, Рэймонд) – 24:39 (pp)     3:1 Армиа (Хаула, Линделль) – 32:47 (sh)    

Впервые на олимпийском хоккейном турнире составы обеих команд состоят только из представителей Национальной хоккейной лиги. Отметим, игроки НХЛ участвуют в Олимпиаде впервые за 12 лет.

Напомним, в первой игре турнира команда Финляндии проиграла сборной Словакии со счётом 1:4. Национальная команда Швеции на старте олимпийского турнира одержала победу над сборной Италии со счётом 5:2. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Материалы по теме
Тики-така американцев, гениальные канадцы. 5 лучших голов 1-го тура Олимпиады
Видео
Тики-така американцев, гениальные канадцы. 5 лучших голов 1-го тура Олимпиады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android