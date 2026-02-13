Впервые на Олимпиаде-2026 проходит хоккейный матч, состоящий только из игроков НХЛ

В эти минуты на стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Финляндии — Швеции. Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу команды Финляндии. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Впервые на олимпийском хоккейном турнире составы обеих команд состоят только из представителей Национальной хоккейной лиги. Отметим, игроки НХЛ участвуют в Олимпиаде впервые за 12 лет.

Напомним, в первой игре турнира команда Финляндии проиграла сборной Словакии со счётом 1:4. Национальная команда Швеции на старте олимпийского турнира одержала победу над сборной Италии со счётом 5:2. Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.