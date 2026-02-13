Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В профсоюзе игроков НХЛ отреагировали на заявление Тардифа касаемо допуска сборной России

В профсоюзе игроков НХЛ отреагировали на заявление Тардифа касаемо допуска сборной России
Комментарии

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборных России и Беларуси на международные соревнования.

«На самом деле, мне особо нечего добавить к заявлению. Это будет решение, основанное на уровне, превышающем мой. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в будущем», — приводит слова Уолша The Athletic.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

Материалы по теме
Эксклюзив
Босс НХЛ ответил на вопрос, рассматривает ли лига сборную России как участника Кубка мира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android