Хоккей

Главный тренер «Трактора» Корешков оценил победную встречу с «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора» Корешков оценил победную встречу с «Адмиралом»
Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков оценил победный матч с «Адмиралом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Григоренко (Глотов, Рыков) – 09:55 (5x5)     0:2 Глотов (Рыков, Чайковски) – 15:20 (5x5)     0:3 Горбунов (Рыкманов) – 32:05 (5x5)     1:3 Основин (Олсон) – 41:15 (5x5)     2:3 Шэн (Тимашов) – 59:22 (6x4)    

— Победа — это самое главное. Забили хорошие голы на контратаках. Выстояли, когда нужно было — и добились результата.

— Два периода ваша команда уверенно контролировала ход игры. В третьем отрезке «Адмиралу» удалось её серьёзно перевернуть. С чем вы связываете такой третий период?
— Возможно, где-то немного стали играть на удержание. «Адмирал» прибавил в скорости, помогли болельщики. Где-то ненужные голы мы пропустили, но всё равно выстояли и победили.

— При вас «Трактор» впервые нанёс так мало бросков в створ. Это скорее исключение? Будет ли проведена какая-то работа, чтобы не играли на удержание счёта?
— Скорее всего, соперник не давал [чаще бросать]. Никакой подобной тренерской установки не было. Мы всегда разрешаем нашим нападающим играть в зоне атаки творчески.

— Сегодня в воротах дебютировал Дмитрий Николаев. Как оцените его игру?
— Хорошо отыграл, здорово!

— У Степана Горбунова вторая шайба в КХЛ — и первая победная. Какие-то особые слова в раздевалке ему сказали?
— Мы особо по персоналиям не действуем. Конечно, хотим, чтобы он забил и в следующем матче. Ждём его новых заброшенных шайб! — цитирует Корешкова сайт «Трактора».

