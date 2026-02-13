Окулов стал 11-м хоккеистом в истории КХЛ, кто набрал 500 очков с учётом Кубка Гагарина

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного сезона КХЛ с «Амуром».

На счету 30-летнего форварда за карьеру в регулярках и играх плей-офф КХЛ стало 500 (187+314) очков. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Окулов стал 11-м хоккеистом в истории, кто добрался до данной отметки. Напомним, рекорд по очкам в КХЛ принадлежит форварду минского «Динамо» Вадиму Шипачёву (1012).

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.