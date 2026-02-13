Окулов стал 11-м хоккеистом в истории КХЛ, кто набрал 500 очков с учётом Кубка Гагарина
Поделиться
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного сезона КХЛ с «Амуром».
На счету 30-летнего форварда за карьеру в регулярках и играх плей-офф КХЛ стало 500 (187+314) очков. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Окулов стал 11-м хоккеистом в истории, кто добрался до данной отметки. Напомним, рекорд по очкам в КХЛ принадлежит форварду минского «Динамо» Вадиму Шипачёву (1012).
Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
0:1 Рашевский (Чистяков, Прохоркин) – 09:29 (5x4) 1:1 Шварёв (Юртайкин, Евсеев) – 27:17 (5x4) 1:2 Пономарёв (Шарипзянов, Окулов) – 35:09 (5x5) 2:2 Лихачёв (Гальченюк, Ли) – 36:22 (5x5) 2:3 Пилипенко (Окулов) – 43:09 (5x5) 2:4 Окулов (Пономарёв) – 54:48 (5x5) 2:5 Потуральски (Шарипзянов, Маклауд) – 55:36 (5x5) 2:6 Прохоркин (Якупов, Рашевский) – 57:37 (5x5)
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
16:14
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:53
-
14:39
-
14:35
-
14:15
-
14:01
-
13:48
-
13:32
-
13:30
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:51
-
12:40
-
12:29
-
12:15
-
11:51
-
11:33
-
11:30
-
11:21
-
11:10
-
11:07
-
11:00
-
10:52
-
10:46
-
10:30