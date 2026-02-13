Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Окулов стал 11-м хоккеистом в истории КХЛ, кто набрал 500 очков с учётом Кубка Гагарина

Окулов стал 11-м хоккеистом в истории КХЛ, кто набрал 500 очков с учётом Кубка Гагарина
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного сезона КХЛ с «Амуром».

На счету 30-летнего форварда за карьеру в регулярках и играх плей-офф КХЛ стало 500 (187+314) очков. Как сообщает пресс-служба КХЛ, Окулов стал 11-м хоккеистом в истории, кто добрался до данной отметки. Напомним, рекорд по очкам в КХЛ принадлежит форварду минского «Динамо» Вадиму Шипачёву (1012).

Напомним, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Амуром» и «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
0:1 Рашевский (Чистяков, Прохоркин) – 09:29 (5x4)     1:1 Шварёв (Юртайкин, Евсеев) – 27:17 (5x4)     1:2 Пономарёв (Шарипзянов, Окулов) – 35:09 (5x5)     2:2 Лихачёв (Гальченюк, Ли) – 36:22 (5x5)     2:3 Пилипенко (Окулов) – 43:09 (5x5)     2:4 Окулов (Пономарёв) – 54:48 (5x5)     2:5 Потуральски (Шарипзянов, Маклауд) – 55:36 (5x5)     2:6 Прохоркин (Якупов, Рашевский) – 57:37 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
Три очка Окулова помогли «Авангарду» крупно победить «Амур» в Хабаровске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android