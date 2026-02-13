Скидки
Ги Буше — о победе над «Амуром»: у игроков «Авангарда» не было достаточного уровня страха

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Амуром» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 6
Авангард
Омск
0:1 Рашевский (Чистяков, Прохоркин) – 09:29 (5x4)     1:1 Шварёв (Юртайкин, Евсеев) – 27:17 (5x4)     1:2 Пономарёв (Шарипзянов, Окулов) – 35:09 (5x5)     2:2 Лихачёв (Гальченюк, Ли) – 36:22 (5x5)     2:3 Пилипенко (Окулов) – 43:09 (5x5)     2:4 Окулов (Пономарёв) – 54:48 (5x5)     2:5 Потуральски (Шарипзянов, Маклауд) – 55:36 (5x5)     2:6 Прохоркин (Якупов, Рашевский) – 57:37 (5x5)    

«На самом деле, в своём стиле мы играли сегодня только один период — третий. У нас есть такая проблема в матчах с командами из нижней части таблицы, наверное, нет достаточного уровня страха перед соперником, поэтому мы играем достаточно расслабленно до того момента, как не почувствуем, что победа может уплыть из рук. И сегодня было именно так, но затем мы сделали то, что и должны были, и победили», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 16 февраля. «Авангард» 15 февраля примет челябинский «Трактор».

