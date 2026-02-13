Ги Буше — о победе над «Амуром»: у игроков «Авангарда» не было достаточного уровня страха

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победный матч с «Амуром» (6:2).

«На самом деле, в своём стиле мы играли сегодня только один период — третий. У нас есть такая проблема в матчах с командами из нижней части таблицы, наверное, нет достаточного уровня страха перед соперником, поэтому мы играем достаточно расслабленно до того момента, как не почувствуем, что победа может уплыть из рук. И сегодня было именно так, но затем мы сделали то, что и должны были, и победили», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» сыграет в гостях с «Адмиралом» 16 февраля. «Авангард» 15 февраля примет челябинский «Трактор».