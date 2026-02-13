Андриевский: два периода «Амур» выглядел здорово, душа радовалась. Третий гол всё сломал

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о домашнем поражении от «Авангарда» (2:6).

«Хороших два периода в нашем исполнении. Ребята отлично с этим справились после прошлой игры, нашли в себе силы после невыразительного матча с Челябинском. Вышли и показали очень хороший хоккей, два периода выглядели здорово, если честно, душа радовалась. Третий пропущенный гол как-то всё сломал, всё повалилось из рук, и в концовке совсем развалились. Это совсем неприятно, не имеем права так играть дома. Целостности у нас по сезону вот так и не хватает», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.