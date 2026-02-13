ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Александра Филиппова

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью чемпиона мира, призёра чемпионатов СССР, бывшего защитника московского «Динамо» Александра Филиппова.

«Не стало Александра Филиппова. Легендарному защитнику московского «Динамо» и сборной СССР было 75 лет.

Вместе с национальной командой СССР в 1975 году Александр Филиппов стал чемпионом мира и Европы. В составе столичного «Динамо» дважды выигрывал Кубок СССР и многократно занимал призовые места в чемпионатах страны.

Филиппов был крёстным отцом и первым тренером лучшего снайпера в истории НХЛ Александра Овечкина.

Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования близким, родным, коллегам, всем, кто знал Александра Николаевича», — говорится в сообщении ФХР в телеграм-канале.