«Мы в хоккей играем или что?» Чернак резко отреагировал на своё удаление в матче с Италией

Защитник сборной Словакии Эрик Чернак эмоционально отреагировал на своё удаление в матче олимпийского турнира по хоккею с командой Италии (3:2).
На 43-й минуте встречи словак руками толкнул нападающего Даниэля Мантенуто, за что получил две минуты штрафа.
«Мы в хоккей играем или что?» — сказал Чернак в сторону арбитров, уже находясь на скамейке штрафников.
28-летний словацкий защитник выступает в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», вместе с которой становился обладателем Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов.
Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 проходит с 11 февраля в Милане. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).
