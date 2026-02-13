Скидки
«Мы в хоккей играем или что?» Чернак резко отреагировал на своё удаление в матче с Италией

Комментарии

Защитник сборной Словакии Эрик Чернак эмоционально отреагировал на своё удаление в матче олимпийского турнира по хоккею с командой Италии (3:2).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Словакия
0:1 Гудачек (Слафковски, Дворски) – 23:51 (pp)     0:2 Сукель (Лишка, Цингел) – 33:45     1:2 Брэдли (Пьетрониро, Газли) – 37:06 (pp)     1:3 Ружичка (Регенда, Гернат) – 51:54     2:3 Газли (Ларкин, Пьетрониро) – 56:25    

На 43-й минуте встречи словак руками толкнул нападающего Даниэля Мантенуто, за что получил две минуты штрафа.

«Мы в хоккей играем или что?» — сказал Чернак в сторону арбитров, уже находясь на скамейке штрафников.

28-летний словацкий защитник выступает в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», вместе с которой становился обладателем Кубка Стэнли 2020 и 2021 годов.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 проходит с 11 февраля в Милане. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

