Финляндия — Швеция, результат матча 13 февраля 2026 года, счет 4:1, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Сборная Финляндии уверенно победила Швецию на Олимпиаде-2026
Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Финляндии и Швеции. Победу со счётом 4:1 одержала команда Финляндии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Матинпало (Какко, Мяяття) – 07:44     2:0 Лунделль (Луостаринен, Миккола) – 15:26     2:1 Далин (Нюландер, Рэймонд) – 24:39 (pp)     3:1 Армиа (Хаула, Линделль) – 32:47 (sh)     4:1 Рантанен (Гранлунд, Хинц) – 59:25    

На седьмой минуте защитник финской сборной Николас Матинпало забил первый гол. На 16-й минуте нападающий Антон Лунделль удвоил преимущество финнов. На 25-й минуте защитник Расмус Далин сократил отставание шведской команды. На 33-й минуте форвард Йоэль Армиа забросил третью шайбу в ворота шведов. На последней минуте нападающий Микко Рантанен забил четвёртый гол сборной Финляндии, установив окончательный счёт — 4:1.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Финляндии сыграет с Италией 14 февраля. Сборная Швеции в этот же день встретится с командой Словакии.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
