Сборная Финляндии уверенно победила Швецию на Олимпиаде-2026

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Финляндии и Швеции. Победу со счётом 4:1 одержала команда Финляндии.

На седьмой минуте защитник финской сборной Николас Матинпало забил первый гол. На 16-й минуте нападающий Антон Лунделль удвоил преимущество финнов. На 25-й минуте защитник Расмус Далин сократил отставание шведской команды. На 33-й минуте форвард Йоэль Армиа забросил третью шайбу в ворота шведов. На последней минуте нападающий Микко Рантанен забил четвёртый гол сборной Финляндии, установив окончательный счёт — 4:1.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Финляндии сыграет с Италией 14 февраля. Сборная Швеции в этот же день встретится с командой Словакии.