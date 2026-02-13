Словакия одержала победу над сборной Италии на ОИ-2026

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Италии и Словакии. Победу со счётом 3:2 одержала команда Словакии.

На 24-й минуте нападающий словацкой сборной Либор Гудачек забил первый гол. На 34-й минуте форвард Матуш Сукель удвоил преимущество словаков. На 38-й минуте нападающий Мэтт Брэдли отыграл одну шайбу итальянской команды. На 52-й минуте форвард Адам Ружичка вернул былое преимущество сборной Словакии. На 57-й минуте нападающий Дастин Газли сократил отставание итальянцев, установив окончательный счёт — 3:2.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Италии сыграет с Финляндией 14 февраля. Сборная Словакии в этот же день встретится с командой Швеции.