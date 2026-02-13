Скидки
Италия — Словакия, результат матча 13 февраля 2026 года, счет 2:3, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Словакия одержала победу над сборной Италии на ОИ-2026
Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Ро Арена» встретились сборные Италии и Словакии. Победу со счётом 3:2 одержала команда Словакии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Словакия
0:1 Гудачек (Слафковски, Дворски) – 23:51 (pp)     0:2 Сукель (Лишка, Цингел) – 33:45     1:2 Брэдли (Пьетрониро, Газли) – 37:06 (pp)     1:3 Ружичка (Регенда, Гернат) – 51:54     2:3 Газли (Ларкин, Пьетрониро) – 56:25    

На 24-й минуте нападающий словацкой сборной Либор Гудачек забил первый гол. На 34-й минуте форвард Матуш Сукель удвоил преимущество словаков. На 38-й минуте нападающий Мэтт Брэдли отыграл одну шайбу итальянской команды. На 52-й минуте форвард Адам Ружичка вернул былое преимущество сборной Словакии. На 57-й минуте нападающий Дастин Газли сократил отставание итальянцев, установив окончательный счёт — 3:2.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Италии сыграет с Финляндией 14 февраля. Сборная Словакии в этот же день встретится с командой Швеции.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
