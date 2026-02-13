Форвард «Спартака» Ружичка забросил вторую шайбу за Словакию на ОИ во втором матче кряду

Нападающий сборной Словакии Адам Ружичка забросил вторую шайбу на Олимпиаде во втором матче подряд. Форвард «Спартака» отметился голом в игре с командой Италии (3:2) на Олимпийских играх 2026 года.

На 52-й минуте Ружичка забросил третью шайбу своей команды с передач Павола Регенды и Мартина Герната, который также выступает в КХЛ за ярославский «Локомотив».

Мужскрй хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. В Милане и Кортина-д’Ампеццо будет разыграно два комплекта медалей (женщины и мужчины). На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).