«Это невосполнимая утрата». Овечкин отреагировал на смерть своего первого тренера

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на смерть своего первого тренера, чемпиона мира, призёра чемпионатов СССР, бывшего защитника московского «Динамо» Александра Филиппова.

«Ушёл из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда «Динамо», чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким», — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды хоккеиста.

Александр Филиппов скончался сегодня, 13 февраля, в возрасте 75 лет. В составе «Динамо» Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призёром чемпионатов СССР. Также выступал за московский «Локомотив». С национальной командой выиграл золотые медали чемпионатов мира и Европы 1975 года. С 1993 года работал тренером.