Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Впечатляющий парень». Макдэвид — о выступлении Селебрини на Олимпийских играх — 2026

«Впечатляющий парень». Макдэвид — о выступлении Селебрини на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о выступлении своего партнёра по команде форварда Маклина Селебрини на Олимпийских играх — 2026. Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии (5:0) записал на свой счёт заброшенную шайбу и стал самым молодым автором гола сборной Канады на Олимпиаде.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
12 февраля 2026, четверг. 18:40 МСК
Чехия
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Селебрини (Макар, Макдэвид) – 19:54     0:2 Стоун (Марнер, Кросби) – 26:40     0:3 Хорват (Маршан, Харли) – 37:26     0:4 Маккиннон (Макдэвид, Кросби) – 47:42 (pp)     0:5 Судзуки (Макдэвид, Харли) – 53:22    

«Я не могу найти столько хороших слов об этом парне. Он невероятно впечатляет. В свои 19 лет он отличный молодой игрок, и не только потому, что он так хорошо владеет шайбой, но и благодаря всем мелочам, которые он делает, той работе, которую он вкладывает в игру. Он хорош у борта, выигрывает единоборства, играет просто жёстко. Впечатляющий парень», — приводит слова Макдэвида журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Это всё о гордости». Селебрини — о выступлении за сборную Канады на Олимпийских играх
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android