«Впечатляющий парень». Макдэвид — о выступлении Селебрини на Олимпийских играх — 2026

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о выступлении своего партнёра по команде форварда Маклина Селебрини на Олимпийских играх — 2026. Селебрини во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Чехии (5:0) записал на свой счёт заброшенную шайбу и стал самым молодым автором гола сборной Канады на Олимпиаде.
«Я не могу найти столько хороших слов об этом парне. Он невероятно впечатляет. В свои 19 лет он отличный молодой игрок, и не только потому, что он так хорошо владеет шайбой, но и благодаря всем мелочам, которые он делает, той работе, которую он вкладывает в игру. Он хорош у борта, выигрывает единоборства, играет просто жёстко. Впечатляющий парень», — приводит слова Макдэвида журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.
