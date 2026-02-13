Скидки
Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Финляндия — Швеция

Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Финляндия — Швеция
Сегодня, 13 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Финляндии и Швеции. Победу со счётом 4:1 одержала команда Финляндии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Команда Финляндии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы В. Швеция занимает третье место, заработав три очка.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Финляндии сыграет с Италией 14 февраля. Сборная Швеции в этот же день встретится с командой Словакии.

А шведы точно — претендент на золото Олимпиады? Вратарь не тащит, нервы сдают
