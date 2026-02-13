Купер ответил, когда решил вызвать в сборную Канады на ОИ-2026 вратаря Биннингтона

Главный тренер сборной Канады Джон Купер рассказал, когда принял решение включить голкипера «Сент-Луис Блюз» Джордана Биннингтона в состав национальной команды на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

— Когда вы приняли решение вызвать Джордана Биннингтона?

— Примерно 358 дней назад, — приводит слова Купера журналистка Молли Уолкер в социальной сети Х.

В первом матче на турнире со сборной Чехии 32-летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности и сделал 26 сейвов. Встреча завершилась победой канадцев со счётом 5:0.

Мужской хоккейный турнир на зимней Олимпиаде в Италии стартовал 11 февраля 2026 года. Напомним, впервые за 12 лет в Олимпийских играх принимают участие хоккеисты НХЛ.