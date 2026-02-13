Защитник сборной Швеции Карлссон: мы были не на том уровне, на котором должны были быть

Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон прокомментировал поражение от Финляндии (1:4) во встрече олимпийского турнира по хоккею.

«Такое случается. Это не должно нас сломить. Сегодня мы были не на том уровне, на котором должны были быть. Мы сосредоточимся на анализе матча, немного успокоимся, а затем будем двигаемся дальше», — приводит слова Карлссона HockeyNews.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Финляндии сыграет с Италией 14 февраля. Сборная Швеции в этот же день встретится с командой Словакии.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 в Италии стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).