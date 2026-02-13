Скидки
Защитник сборной Швеции Карлссон: мы были не на том уровне, на котором должны были быть

Защитник сборной Швеции Карлссон: мы были не на том уровне, на котором должны были быть
Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон прокомментировал поражение от Финляндии (1:4) во встрече олимпийского турнира по хоккею.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Матинпало (Какко, Мяяття) – 07:44     2:0 Лунделль (Луостаринен, Миккола) – 15:26     2:1 Далин (Нюландер, Рэймонд) – 24:39 (pp)     3:1 Армиа (Хаула, Линделль) – 32:47 (sh)     4:1 Рантанен (Гранлунд, Хинц) – 59:25    

«Такое случается. Это не должно нас сломить. Сегодня мы были не на том уровне, на котором должны были быть. Мы сосредоточимся на анализе матча, немного успокоимся, а затем будем двигаемся дальше», — приводит слова Карлссона HockeyNews.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Финляндии сыграет с Италией 14 февраля. Сборная Швеции в этот же день встретится с командой Словакии.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 в Италии стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года сыграют хоккеисты НХЛ. Не выступят на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
