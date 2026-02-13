Скидки
Автомобилист — Динамо М, результат матча 13 февраля 2026 года, счет 1:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» с минимальным преимуществом обыграло «Автомобилист»
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал московское «Динамо». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Гусев, Уил) – 07:48 (5x5)     0:2 Римашевский (Уил, Гусев) – 23:54 (5x4)     1:2 Шашков (Осипов, Каштанов) – 34:42 (5x5)    

На восьмой минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра забил первый гол. На 24-й минуте форвард Егор Римашевский удвоил преимущество бело-голубых. На 35-й минуте нападающий Никита Шашков сократил отставание «Автомобилиста», установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Автомобилист» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 54 матча, в которых набрал 64 очка, занимая четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 64 очками после 55 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
