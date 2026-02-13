Скидки
Салават Юлаев — Металлург Мг, результат матча 13 февраля 2026 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Салават Юлаев» одержал шестую победу кряду, обыграв «Металлург» по буллитам
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Металлург» из Магнитогорска. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Ремпал (Броссо) – 12:21 (5x5)     1:1 Хабаров (Козлов) – 28:42 (5x5)     1:2 Исхаков (Петунин, Набоков) – 35:19 (5x5)     2:2 Броссо (Кузнецов, Жаровский) – 43:47 (5x5)     3:2 Броссо (Кузнецов, Ремпал) – 45:30 (5x4)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Орехов) – 58:54 (6x5)     4:3 Ремпал – 65:00    

На 13-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 29-й минуте защитник «Металлурга» Макар Хабаров сравнял счёт. На 36-й минуте форвард Руслан Исхаков вывел магнитогорцев вперёд. На 44-й минуте нападающий уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте.

На 46-й минуте Броссо вывел хозяев вперёд, оформив дубль. На 59-й минуте форвард гостей Роман Канцеров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Салавата Юлаева».

Таким образом, уфимский клуб одержал шестую победу подряд.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»
«Хочется продолжать карьеру! Что-то так втянулся». Беседа с 40-летним капитаном «Салавата»
