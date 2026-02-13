«Салават Юлаев» одержал шестую победу кряду, обыграв «Металлург» по буллитам

Сегодня, 13 февраля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Металлург» из Магнитогорска. Победу в серии буллитов одержали хозяева со счётом 4:3.

На 13-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал забил первый гол. На 29-й минуте защитник «Металлурга» Макар Хабаров сравнял счёт. На 36-й минуте форвард Руслан Исхаков вывел магнитогорцев вперёд. На 44-й минуте нападающий уфимцев Девин Броссо восстановил равенство в счёте.

На 46-й минуте Броссо вывел хозяев вперёд, оформив дубль. На 59-й минуте форвард гостей Роман Канцеров сравнял счёт и перевёл игру в овертайм, где команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов сильнее оказались хоккеисты «Салавата Юлаева».

Таким образом, уфимский клуб одержал шестую победу подряд.