Сборная Франции забросила три шайбы в ворота Чехии за пять минут
Поделиться
В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Франции и Чехии. На данный момент идёт второй период, французская команда выигрывает со счётом 3:2. Французы отыгрались с 0:2, забросив три шайбы менее, чем за пять минут.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Нечас (Пастрняк, Гронек) – 05:56 (pp) 0:2 Кемпны (Странски, Факса) – 13:04 1:2 Будон (Да Коста, Овитю) – 21:01 (pp) 2:2 Будон (Бертран) – 24:04 3:2 Галле (Бертран, Будон) – 25:54 3:3 Пастрняк (Палат, Кемпны) – 33:23 3:4 Странски (Факса, Гронек) – 39:28 (sh) 3:5 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 41:05 3:6 Червенка (Седлак, Шпачек) – 41:53
Все три гола сборная Франции забила во втором периоде. Дважды отметился нападающий Луи Будон, а третью шайбу на свой счёт записал защитник Юго Галле. Отметим, что ассистентом первого гола стал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
21:04
-
20:46
-
20:38
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:10
-
19:54
-
19:39
-
19:16
-
18:58
-
18:42
-
18:12
-
17:54
-
17:36
-
17:16
-
17:02
-
16:51
-
16:43
-
16:14
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:53
-
14:39
-
14:35
-
14:15
-
14:01
-
13:48
-
13:32