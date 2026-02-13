Сборная Франции забросила три шайбы в ворота Чехии за пять минут

В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Франции и Чехии. На данный момент идёт второй период, французская команда выигрывает со счётом 3:2. Французы отыгрались с 0:2, забросив три шайбы менее, чем за пять минут.

Все три гола сборная Франции забила во втором периоде. Дважды отметился нападающий Луи Будон, а третью шайбу на свой счёт записал защитник Юго Галле. Отметим, что ассистентом первого гола стал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.