Сборная Франции забросила три шайбы в ворота Чехии за пять минут

Сборная Франции забросила три шайбы в ворота Чехии за пять минут
В эти минуты в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встречаются сборные Франции и Чехии. На данный момент идёт второй период, французская команда выигрывает со счётом 3:2. Французы отыгрались с 0:2, забросив три шайбы менее, чем за пять минут.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Нечас (Пастрняк, Гронек) – 05:56 (pp)     0:2 Кемпны (Странски, Факса) – 13:04     1:2 Будон (Да Коста, Овитю) – 21:01 (pp)     2:2 Будон (Бертран) – 24:04     3:2 Галле (Бертран, Будон) – 25:54     3:3 Пастрняк (Палат, Кемпны) – 33:23     3:4 Странски (Факса, Гронек) – 39:28 (sh)     3:5 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 41:05     3:6 Червенка (Седлак, Шпачек) – 41:53    

Все три гола сборная Франции забила во втором периоде. Дважды отметился нападающий Луи Будон, а третью шайбу на свой счёт записал защитник Юго Галле. Отметим, что ассистентом первого гола стал форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.

