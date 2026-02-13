Московское «Динамо» впервые в 2026 году выиграло два матча подряд

Московское «Динамо» одержало победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Таким образом, бело-голубые впервые в 2026 году выиграли две встречи подряд.

Ранее подопечные Вячеслава Козлова победили «Спартак» со счётом 3:2. В этом году «Динамо» провело 14 матчей, в которых одержало всего пять пять побед. Последний раз бело-голубые выигрывали несколько встреч кряду в конце 2025 года, тогда серия составила семь матчей. Она началась 24 ноября, а закончилась 18 декабря в игре с «Барысом» (2:4).

«Динамо» с 64 очками после 55 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.