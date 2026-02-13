Московское «Динамо» впервые в 2026 году выиграло два матча подряд
Поделиться
Московское «Динамо» одержало победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:1. Таким образом, бело-голубые впервые в 2026 году выиграли две встречи подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Гусев, Уил) – 07:48 (5x5) 0:2 Римашевский (Уил, Гусев) – 23:54 (5x4) 1:2 Шашков (Осипов, Каштанов) – 34:42 (5x5)
Ранее подопечные Вячеслава Козлова победили «Спартак» со счётом 3:2. В этом году «Динамо» провело 14 матчей, в которых одержало всего пять пять побед. Последний раз бело-голубые выигрывали несколько встреч кряду в конце 2025 года, тогда серия составила семь матчей. Она началась 24 ноября, а закончилась 18 декабря в игре с «Барысом» (2:4).
«Динамо» с 64 очками после 55 встреч располагается на шестой строчке Западной конференции.
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
21:04
-
20:46
-
20:38
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:10
-
19:54
-
19:39
-
19:16
-
18:58
-
18:42
-
18:12
-
17:54
-
17:36
-
17:16
-
17:02
-
16:51
-
16:43
-
16:14
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:43
-
15:42
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:53
-
14:39
-
14:35
-
14:15
-
14:01
-
13:48
-
13:32