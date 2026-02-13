Козлов прокомментировал победу «Динамо» над «Автомобилистом»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов оценил победу над «Автомобилистом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Игра получилась тяжёлой, в первом периоде много сделали ошибок, дали сопернику несколько возможностей открыть счёт. Влад [Подъяпольский] нас подтащил, потом повели по счёту, две забросили. Игра шла туда-сюда, много удалений, кто-то много играл, кто-то – мало, инициатива переходила от одной команды к другой. В третьем периоде пришлось потерпеть, была пара моментов у нас, Влад сыграл отлично, дал шанс на победу.

— Какова судьба Моторыгина?

— Планируем, что Макс будет играть. У нас изначально Влад — вратарь №1. То, что мы обещали Максу, мы выполняем, он сыграет процентов 20-30 игр в этом году. Мы хотели бы оставить его на следующий год, но это будет его решение.

— Римашевский забил трижды в четырёх играх. Как оцените его прогресс?

— Из-за болезни Комтуа его поставили в первую спецбригаду, это придало ему уверенности, он выполняет свою работу. Надо так дальше продолжать.

— Насколько важны такие победы на фоне серии неудачных матчей?

— Такие победы придают уверенность, командный дух. Победа в Москве и сегодняшняя победа придадут нам уверенности.

— Что с Классоном после его травмы?

— По травме ничего не могу сказать, доктор поехал на снимок, позже будет информация. Кто заменит его, посмотрим завтра, выбор будет, — передает слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.