Заварухин — после поражения от «Динамо»: вратарь соперника нейтрализовал нашу атаку
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Гусев, Уил) – 07:48 (5x5)     0:2 Римашевский (Уил, Гусев) – 23:54 (5x4)     1:2 Шашков (Осипов, Каштанов) – 34:42 (5x5)    

— Равная игра, по желанию и самоотдаче нет к парням претензий. Игра нереализованных моментов, много создали, особенно в третьем периоде, вратарь соперника нейтрализовал нашу атаку. Сами себе придумали гол на контратаке, но не опустили руки при счёте 0:2, команда добавила, это понравилось. Надо к следующему матчу перенести эти задор, желание, подтянуть реализацию.

— Когда ждать Буше в составе?
— Открытый вопрос, пока семейные обстоятельства.

— Как заменить Да Косту в бригаде большинства, пока он на Олимпиаде?
— Через него весь розыгрыш был, но пробуем. Не совсем агрессивно играли сегодня в большинстве, будем наигрывать тех, кто есть. Может, упростить игру в большинстве, чтобы было больше бросков от игроков на вершине.

— Как преодолеть проблемы в играх с контратакующими командами?
— Не только в этом проблема. Пропустили две контратаки за игру, там мастеровитые игроки. У нас самих были хорошие моменты, выходы «в ноль», неплохие раскаты, однако сегодня матч нереализованных моментов с нашей стороны.

— На что делали акцент в подготовке к встрече?
— Делали акцент на определённых игроков, которые могут повлиять на исход матча, на командные действия. При контратаке не разобрались, потеряли шайбу в зоне атаки, — передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Московское «Динамо» с минимальным преимуществом обыграло «Автомобилист»
