Нападающий сборной Словакии Регенда высказался о своём удалении в матче с Италией

Комментарии

Нападающий сборной Словакии Павол Регенда прокомментировал своё удаление в матче олимпийского турнира по хоккею с Италией (3:2).

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Словакия
0:1 Гудачек (Слафковски, Дворски) – 23:51 (pp)     0:2 Сукель (Лишка, Цингел) – 33:45     1:2 Брэдли (Пьетрониро, Газли) – 37:06 (pp)     1:3 Ружичка (Регенда, Гернат) – 51:54     2:3 Газли (Ларкин, Пьетрониро) – 56:25 (6x5)    

— В конце второго периода судьи удалили вас за неспортивное поведение, но, судя по всему, это итальянец в вас врезался. Вы потом обсудили это с судьёй, что он вам сказал?
— Он сказал мне, что это был поздний удар. Лично я думаю, что он задел меня, а я не самый лёгкий парень, поэтому это немного его сбило с толку. То же самое произошло и с фолом Чернака, а подкат против Ружички не был фолом, это было немного странно, однако ребята защищались, и это самое главное. Это снова была командная игра.

— В этом матче было много удалений, нужно ли вам этого избегать в следующей игре?
— Они немного выбили нас из колеи, задели за живое. Нам определённо нужно избегать удалений, мы должны быть осторожны. Мы должны выкладываться на 200% во встрече со шведами. Мы должны выкладываться на полную в каждой игре и хотим справиться со шведами. Мы хотим их победить.

— У вас был шанс забить в этом матче, но перед пустыми воротами шайба отскочила от вашей клюшки и попала в штангу. Как вы это оценили?
— Ребята играли отлично, но шайба немного спряталась за нашим игроком, и я её не увидел. Я просто стоял и ждал, когда она попадёт в меня, так обычно и бывает. Когда я увидел, что попал в штангу, у меня закружилась голова. Но потом я отдал пас Ружичке, и он забил, — приводит слова Регенды Sport Aktuality.

Словакия одержала победу над сборной Италии на ОИ-2026
