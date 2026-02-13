Нападающий сборной Словакии Регенда высказался о своём удалении в матче с Италией

Нападающий сборной Словакии Павол Регенда прокомментировал своё удаление в матче олимпийского турнира по хоккею с Италией (3:2).

— В конце второго периода судьи удалили вас за неспортивное поведение, но, судя по всему, это итальянец в вас врезался. Вы потом обсудили это с судьёй, что он вам сказал?

— Он сказал мне, что это был поздний удар. Лично я думаю, что он задел меня, а я не самый лёгкий парень, поэтому это немного его сбило с толку. То же самое произошло и с фолом Чернака, а подкат против Ружички не был фолом, это было немного странно, однако ребята защищались, и это самое главное. Это снова была командная игра.

— В этом матче было много удалений, нужно ли вам этого избегать в следующей игре?

— Они немного выбили нас из колеи, задели за живое. Нам определённо нужно избегать удалений, мы должны быть осторожны. Мы должны выкладываться на 200% во встрече со шведами. Мы должны выкладываться на полную в каждой игре и хотим справиться со шведами. Мы хотим их победить.

— У вас был шанс забить в этом матче, но перед пустыми воротами шайба отскочила от вашей клюшки и попала в штангу. Как вы это оценили?

— Ребята играли отлично, но шайба немного спряталась за нашим игроком, и я её не увидел. Я просто стоял и ждал, когда она попадёт в меня, так обычно и бывает. Когда я увидел, что попал в штангу, у меня закружилась голова. Но потом я отдал пас Ружичке, и он забил, — приводит слова Регенды Sport Aktuality.