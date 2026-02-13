Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Италия — Словакия

Сегодня, 13 февраля, в Милане стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В первом матче турнира на стадионе «Ро Арена» встретились сборные Италии и Словакии. Победу со счётом 3:2 одержала команда Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Команда Италии не набрала очков и занимает последнее место в турнирной таблице группы В. Сборная Словакии занимает первое место, заработав шесть очков.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Италии сыграет с Финляндией 14 февраля. Сборная Словакии в этот же день встретится с командой Швеции.