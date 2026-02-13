Сборная Чехии одержала уверенную победу над Францией в матче с девятью шайбами

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Франции и Чехии. Победу со счётом 6:3 одержала команда Чехии.

На шестой минуте нападающий чешской сборной Мартин Нечас забил первый гол. На 14-й минуте защитник Михал Кемпны удвоил преимущество чехов. На 22-й минуте форвард Луи Будон сократил отставание французской команды. На 25-й минуте Будон сравнял счёт, оформив дубль. На 26-й минуте защитник Юго Галле вывел французов вперёд.

На 34-й минуте нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте форвард Матей Странски вывел чешскую команду вперёд. На 42-й минуте нападающий Филип Хлапик забросил пятую шайбу в ворота Франции. Спустя 48 секунд форврад Роман Червенка забил шестой гол чехов, установив окончательный счёт — 6:3.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.