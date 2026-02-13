Скидки
Главная Хоккей Новости

Франция – Чехия, результат матча 13 февраля 2026 года, счет 3:6, хоккей, мужчины на Олимпиаде 2026 в Милане

Сборная Чехии одержала уверенную победу над Францией в матче с девятью шайбами
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Франции и Чехии. Победу со счётом 6:3 одержала команда Чехии.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Нечас (Пастрняк, Гронек) – 05:56 (pp)     0:2 Кемпны (Странски, Факса) – 13:04     1:2 Будон (Да Коста, Овитю) – 21:01 (pp)     2:2 Будон (Бертран) – 24:04     3:2 Галле (Бертран, Будон) – 25:54     3:3 Пастрняк (Палат, Кемпны) – 33:23     3:4 Странски (Факса, Гронек) – 39:28 (sh)     3:5 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 41:05     3:6 Червенка (Седлак, Шпачек) – 41:53    

На шестой минуте нападающий чешской сборной Мартин Нечас забил первый гол. На 14-й минуте защитник Михал Кемпны удвоил преимущество чехов. На 22-й минуте форвард Луи Будон сократил отставание французской команды. На 25-й минуте Будон сравнял счёт, оформив дубль. На 26-й минуте защитник Юго Галле вывел французов вперёд.

На 34-й минуте нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте форвард Матей Странски вывел чешскую команду вперёд. На 42-й минуте нападающий Филип Хлапик забросил пятую шайбу в ворота Франции. Спустя 48 секунд форврад Роман Червенка забил шестой гол чехов, установив окончательный счёт — 6:3.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.

Календарь мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Турнирная таблица мужского олимпийского турнира Олимпиады 2026
Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
В женской сборной Чехии отреагировали на появление флага России на матче с США на ОИ-2026
Комментарии
