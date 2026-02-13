Давид Пастрняк, Олимпиада-2026: статистика в матче Франция — Чехия, очки, голы, передачи

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Франции отметился одной результативной передачей и одной заброшенной шайбой.

Пастрняк ассистировал Мартину Нечасу в первом голе команды, а также стал автором третьей шайбы чешской сборной и помог своей команды сравнять счёт. Победу в матче одержала сборная Чехии со счётом 6:3.

В следующей встрече олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года играют хоккеисты НХЛ. Не выступают на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).