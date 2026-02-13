Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давид Пастрняк, Олимпиада-2026: статистика в матче Франция — Чехия, очки, голы, передачи

Давид Пастрняк, Олимпиада-2026: статистика в матче Франция — Чехия, очки, голы, передачи
Комментарии

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк во встрече олимпийского хоккейного турнира с командой Франции отметился одной результативной передачей и одной заброшенной шайбой.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Нечас (Пастрняк, Гронек) – 05:56 (pp)     0:2 Кемпны (Странски, Факса) – 13:04     1:2 Будон (Да Коста, Овитю) – 21:01 (pp)     2:2 Будон (Бертран) – 24:04     3:2 Галле (Бертран, Будон) – 25:54     3:3 Пастрняк (Палат, Кемпны) – 33:23     3:4 Странски (Факса, Гронек) – 39:28 (sh)     3:5 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 41:05     3:6 Червенка (Седлак, Шпачек) – 41:53    

Пастрняк ассистировал Мартину Нечасу в первом голе команды, а также стал автором третьей шайбы чешской сборной и помог своей команды сравнять счёт. Победу в матче одержала сборная Чехии со счётом 6:3.

В следующей встрече олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.

Мужской хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 стартовал 11 февраля. На Олимпиаде впервые с 2014 года играют хоккеисты НХЛ. Не выступают на Играх-2026 отстранённые международными федерациями сборные России по хоккею с шайбой (мужчины, женщины).

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Сборная Чехии одержала уверенную победу над Францией в матче с девятью шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android