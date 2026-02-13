Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер сборной Словакии Орсаг оценил победу над Италией на ОИ-2026

Главный тренер сборной Словакии Орсаг оценил победу над Италией на ОИ-2026
Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг прокомментировал победу над командой Италии (3:2) в матче олимпийского хоккейного турнира.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа B
13 февраля 2026, пятница. 14:10 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Словакия
0:1 Гудачек (Слафковски, Дворски) – 23:51 (pp)     0:2 Сукель (Лишка, Цингел) – 33:45     1:2 Брэдли (Пьетрониро, Газли) – 37:06 (pp)     1:3 Ружичка (Регенда, Гернат) – 51:54     2:3 Газли (Ларкин, Пьетрониро) – 56:25 (6x5)    

— Как бы вы оценили матч? Удаления усложнили вам задачу.
— Мы очень дисциплинированно играли против финнов, у нас было всего два удаления. Сегодня их было гораздо больше, но мы держали соперника в игре, нам нужно этого избегать, особенно в игре со шведами. Это сыграло на руку итальянцам.

— Сегодня мы стали свидетелями нескольких спорных удалений. Могут ли игроки НХЛ оказаться в невыгодном положении из-за более строгих правил?
— Это касалось обеих сторон, мы знаем, как здесь работают свистки, нам удалось справиться с этим в первом матче. Во втором матче мы должны вернуться к дисциплине.

— Как вы и команда справились с психологическим напряжением после победы над фаворитом турнира Финляндией и предстоящей игры с аутсайдером?
— Мы знали, что это будет очень сложный матч. Итальянцы доставляли шведам немало хлопот до самого конца. Мы знали, что они будут ждать своих моментов и контратак. Они играли так, как мы и ожидали: очень компактно действовали в обороне. В первом тайме у них были контратаки, и Станислав Шкорванек очень нам помог. Нам нужно было успокоить игру, и во втором периоде стало лучше.

— Что вы думаете о выступлениях Юрая Слафковски?
— Он демонстрирует свои качества и подтверждает то, что о нём говорят в НХЛ. Он способен создавать моменты и вести команду за собой.

— Шесть очков после двух игр. Это, вероятно, должно вызывать удовлетворение.
— Конечно. Мы не можем быть разочарованы, однако самые важные матчи ещё впереди.

— Что бы вы сказали о предстоящей встрече со Швецией?
— Мы с нетерпением ждём этого матча. Нам не нравятся игры, где мы считаемся фаворитами, как сейчас с итальянцами. Мы выйдем с мыслью, что хотим добиться успеха, — приводит слова Орсага Sport Aktuality.

