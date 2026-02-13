Главный тренер сборной Словакии Орсаг оценил победу над Италией на ОИ-2026

Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг прокомментировал победу над командой Италии (3:2) в матче олимпийского хоккейного турнира.

— Как бы вы оценили матч? Удаления усложнили вам задачу.

— Мы очень дисциплинированно играли против финнов, у нас было всего два удаления. Сегодня их было гораздо больше, но мы держали соперника в игре, нам нужно этого избегать, особенно в игре со шведами. Это сыграло на руку итальянцам.

— Сегодня мы стали свидетелями нескольких спорных удалений. Могут ли игроки НХЛ оказаться в невыгодном положении из-за более строгих правил?

— Это касалось обеих сторон, мы знаем, как здесь работают свистки, нам удалось справиться с этим в первом матче. Во втором матче мы должны вернуться к дисциплине.

— Как вы и команда справились с психологическим напряжением после победы над фаворитом турнира Финляндией и предстоящей игры с аутсайдером?

— Мы знали, что это будет очень сложный матч. Итальянцы доставляли шведам немало хлопот до самого конца. Мы знали, что они будут ждать своих моментов и контратак. Они играли так, как мы и ожидали: очень компактно действовали в обороне. В первом тайме у них были контратаки, и Станислав Шкорванек очень нам помог. Нам нужно было успокоить игру, и во втором периоде стало лучше.

— Что вы думаете о выступлениях Юрая Слафковски?

— Он демонстрирует свои качества и подтверждает то, что о нём говорят в НХЛ. Он способен создавать моменты и вести команду за собой.

— Шесть очков после двух игр. Это, вероятно, должно вызывать удовлетворение.

— Конечно. Мы не можем быть разочарованы, однако самые важные матчи ещё впереди.

— Что бы вы сказали о предстоящей встрече со Швецией?

— Мы с нетерпением ждём этого матча. Нам не нравятся игры, где мы считаемся фаворитами, как сейчас с итальянцами. Мы выйдем с мыслью, что хотим добиться успеха, — приводит слова Орсага Sport Aktuality.