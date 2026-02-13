Защитник московского «Динамо» Классон остался в Екатеринбурге из-за тяжёлой травмы

Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон остался в Екатеринбурге из-за тяжёлой травмы, полученной им в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:1). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе. Шведский хоккеист не смог доиграть эту встречу.

«Классон остался в Екатеринбурге, у него травма очень серьёзная», — сказал собеседник агентства.

33-летний игрок в нынешнем сезоне провёл 50 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при полезности «-5». Всего на счету Классона 276 игр и 53 (9+44) очка в КХЛ. Швед стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА в 2023 году.