Защитник московского «Динамо» Классон остался в Екатеринбурге из-за тяжёлой травмы
Защитник московского «Динамо» Фредрик Классон остался в Екатеринбурге из-за тяжёлой травмы, полученной им в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» (2:1). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе. Шведский хоккеист не смог доиграть эту встречу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Гусев, Уил) – 07:48 (5x5) 0:2 Римашевский (Уил, Гусев) – 23:54 (5x4) 1:2 Шашков (Осипов, Каштанов) – 34:42 (5x5)
«Классон остался в Екатеринбурге, у него травма очень серьёзная», — сказал собеседник агентства.
33-летний игрок в нынешнем сезоне провёл 50 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами при полезности «-5». Всего на счету Классона 276 игр и 53 (9+44) очка в КХЛ. Швед стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА в 2023 году.
