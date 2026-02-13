Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все игроки КХЛ отметились результативными действиями на Олимпиаде-2026

Все игроки КХЛ отметились результативными действиями на Олимпиаде-2026
Комментарии

Нападающий сборной Франции и «Автомобилиста» Стефан Да Коста отметился результативной передачей в матче олимпийского турнира по хоккею с Чехией (3:6), и, таким образом, все игроки Континентальной хоккейной лиги отметились результативными действиями на Олимпиаде.

Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Нечас (Пастрняк, Гронек) – 05:56 (pp)     0:2 Кемпны (Странски, Факса) – 13:04     1:2 Будон (Да Коста, Овитю) – 21:01 (pp)     2:2 Будон (Бертран) – 24:04     3:2 Галле (Бертран, Будон) – 25:54     3:3 Пастрняк (Палат, Кемпны) – 33:23     3:4 Странски (Факса, Гронек) – 39:28 (sh)     3:5 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 41:05     3:6 Червенка (Седлак, Шпачек) – 41:53    

Всего на Олимпийских играх 2026 года в Италии выступают четыре хоккеиста КХЛ: Адам Лишка («Северсталь»), Адам Ружичка («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив») — все сборная Словакии и Стефан Да Коста.

Лишка записал на свой счёт две результативные передачи в двух матчах, Ружичка отметился двумя заброшенными шайбами в двух встречах, а Гернат сделал два ассиста в двух играх.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Словаки из КХЛ зажигают на Олимпиаде! Легионеры нашей лиги отвечают лимиту
Словаки из КХЛ зажигают на Олимпиаде! Легионеры нашей лиги отвечают лимиту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android