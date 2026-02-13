Все игроки КХЛ отметились результативными действиями на Олимпиаде-2026
Нападающий сборной Франции и «Автомобилиста» Стефан Да Коста отметился результативной передачей в матче олимпийского турнира по хоккею с Чехией (3:6), и, таким образом, все игроки Континентальной хоккейной лиги отметились результативными действиями на Олимпиаде.
Олимпийские игры 2026 (м) . Группа A
13 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Франция
Окончен
3 : 6
Чехия
0:1 Нечас (Пастрняк, Гронек) – 05:56 (pp) 0:2 Кемпны (Странски, Факса) – 13:04 1:2 Будон (Да Коста, Овитю) – 21:01 (pp) 2:2 Будон (Бертран) – 24:04 3:2 Галле (Бертран, Будон) – 25:54 3:3 Пастрняк (Палат, Кемпны) – 33:23 3:4 Странски (Факса, Гронек) – 39:28 (sh) 3:5 Хлапик (Нечас, Кемпф) – 41:05 3:6 Червенка (Седлак, Шпачек) – 41:53
Всего на Олимпийских играх 2026 года в Италии выступают четыре хоккеиста КХЛ: Адам Лишка («Северсталь»), Адам Ружичка («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив») — все сборная Словакии и Стефан Да Коста.
Лишка записал на свой счёт две результативные передачи в двух матчах, Ружичка отметился двумя заброшенными шайбами в двух встречах, а Гернат сделал два ассиста в двух играх.
Комментарии
