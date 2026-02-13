Все игроки КХЛ отметились результативными действиями на Олимпиаде-2026

Нападающий сборной Франции и «Автомобилиста» Стефан Да Коста отметился результативной передачей в матче олимпийского турнира по хоккею с Чехией (3:6), и, таким образом, все игроки Континентальной хоккейной лиги отметились результативными действиями на Олимпиаде.

Всего на Олимпийских играх 2026 года в Италии выступают четыре хоккеиста КХЛ: Адам Лишка («Северсталь»), Адам Ружичка («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив») — все сборная Словакии и Стефан Да Коста.

Лишка записал на свой счёт две результативные передачи в двух матчах, Ружичка отметился двумя заброшенными шайбами в двух встречах, а Гернат сделал два ассиста в двух играх.