Видеообзор матча мужского хоккейного турнира на ОИ-2026 Франция — Чехия

Сегодня, 13 февраля, в Милане продолжается мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче турнира на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Франции и Чехии. Победу со счётом 6:3 одержала команда Чехии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Команда Франции не набрала очков и занимает последнее место в турнирной таблице группы А. Сборная Чехии располагается на третьей строчке, заработав три очка.

В следующем матче олимпийского хоккейного турнира у мужчин национальная команда Франции сыграет с Канадой 15 февраля. Сборная Чехии в этот же день встретится с командой Швейцарии.